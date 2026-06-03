Ténis: vinda da qualificação, Chwalinska já está nas «meias» em Roland-Garros
Tenista polaca afasta Anna Kalinskaya nos quartos de final e iguala feito histórico
Tenista polaca afasta Anna Kalinskaya nos quartos de final e iguala feito histórico
Vinda da fase de qualificação, a polaca Maja Chwalinska é a primeira tenista apurada para as meias-finais de Roland-Garros, depois de ter derrotado a russa Anna Kalinskaya pelos parciais de 7-6 e 6-3, esta quarta-feira.
Em quase duas horas de encontro, Chwalinska, que chegou a Paris num modesto 114.º lugar no ranking mundial, saiu por cima de um duelo com muitos altos e baixos.
A polaca de 24 anos converteu sete dos oito pontos de break de que dispôs (sofreu seis em 11 oportunidades) e aproveitou a exibição errática de Kalinskaya (47 erros não forçados contra os seus apenas 15) para assinar um dos momentos altos da edição 2026 do Major francês.
Chwalinska é apenas a segunda tenista na Era Open a atingir as meias-finais finais em Roland-Garros vinda da fase de qualificação, sucedendo a Nadia Podoroska, que o conseguiu em 2020.
6 - Maja Chwalinska is the sixth qualifier in the Open Era to reach the Women’s Singles semi-finals in a Major, equalling the best result achieved by a qualifier at Roland Garros in the Open Era (SF made by Podoroska in 2020). Breakthrough.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/uT8taznpR8— OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026
Na próxima eliminatória, Maja Chwalinska vai defrontar a vencedora do encontro que opõe a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, à russa Diana Schneider (23.ª).