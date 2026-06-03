Vinda da fase de qualificação, a polaca Maja Chwalinska é a primeira tenista apurada para as meias-finais de Roland-Garros, depois de ter derrotado a russa Anna Kalinskaya pelos parciais de 7-6 e 6-3, esta quarta-feira.

Em quase duas horas de encontro, Chwalinska, que chegou a Paris num modesto 114.º lugar no ranking mundial, saiu por cima de um duelo com muitos altos e baixos.

A polaca de 24 anos converteu sete dos oito pontos de break de que dispôs (sofreu seis em 11 oportunidades) e aproveitou a exibição errática de Kalinskaya (47 erros não forçados contra os seus apenas 15) para assinar um dos momentos altos da edição 2026 do Major francês.

Chwalinska é apenas a segunda tenista na Era Open a atingir as meias-finais finais em Roland-Garros vinda da fase de qualificação, sucedendo a Nadia Podoroska, que o conseguiu em 2020.

Na próxima eliminatória, Maja Chwalinska vai defrontar a vencedora do encontro que opõe a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, à russa Diana Schneider (23.ª).

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