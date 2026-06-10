Francisco Cabral, número 22 do ranking mundial de pares, qualificou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final de pares do torneio de Estugarda, no encontro que marcou a estreia do tenista português ao lado do croata Nikola Mektic.

A dupla luso-croata venceu o primeiro parcial do encontro frente a Diego Hidalgo e Patrik Trhac por 7-6 (7-4 no tie-break), mas no segundo quem levou a melhor foi a dupla adversária (4-6). No super tie-break, Cabral e Mektic foram mais felizes nos pontos decisivos (10-6) e confirmaram a vitória ao fim de uma hora e 37 minutos.

Na próxima ronda, a dupla, que tem o estatuto de primeira cabeça de série em Estugarda, vai defrontar os germânicos Daniel Altmaier e Hendrik Jebens.

Cabral está a jogar na Alemanha ao lado de outro antigo número um mundial de pares, depois de uma parceria menos conseguida com o britânico Joe Salisbury.

Nos restantes torneios da temporada de relva, que termina com Wimbledon, o tenista luso vai jogar com o austríaco Lucas Miedler.