Jannik Sinner sobreviveu a uma meia-final atribulada frente a Daniil Medvedev e está pelo segundo ano consecutivo na final do Open de Roma, o único torneio da categoria Masters 1.000 que ainda não conquistou.

A partida foi interrompida na noite de sexta-feira devido à chuva, o que ajudou Sinner a superar uma indisposição que o levou mesmo a vomitar em court na véspera.

O encontro foi suspenso no terceiro set, com o italiano na frente por 4-2, vantagem que fez prevalecer na tarde deste sábado, tendo fechado a partida com os parciais de 6-2, 5-7 e 6-4.

Na final, que se disputa no domingo, Sinner, que somou o 33.º triunfo seguido em torneios Masters 1.000, vai encontrar Casper Ruud, que afastou Luciano Darderi na restante meia-final com dois parciais demolidores: 6-1 e 6-1.

Jannik Sinner é o primeiro italiano desde 1958 a atingir a final do Open de Roma em dois anos consecutivos. Em 2025, perdeu a partida decisiva para Carlos Alcaraz, que falhou a edição deste ano devido a lesão.