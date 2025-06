A edição 2025 do torneio de ténis de Wimbledon, o terceiro Major da temporada, contará com um prize money total de 62,1 milhões de euros, um valor recorde na história do evento e que é superior àquele que foi atribuído no Open da Austrália (54,9 milhões de euros) e em Roland Garros (56,4 milhões de euros), este ano.

Comparativamente à edição anterior de Wimbledon, em que se ficou pelos 59 milhões de euros, o bolo de prémios aumenta sete por cento.

Os vencedores dos quadros de singulares, masculino e feminino, levarão para casa 3,5 milhões de euros, mais 400 mil euros do que há um ano.

Destaque ainda para o aumento do valor atribuído aos tenistas que ficarem pela ronda inaugural do quadro principal, cerca de 77 mil euros, mais sete mil do que em 2024.

No ano passado, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o torneio masculino e a checa Barbora Krejcíkova conquistou a prova feminina.

A edição 2025 do torneio inglês disputa-se entre os dias 30 de junho e 13 de julho.