Alexander Zverev voltou à competição neste sábado, após quase sete meses de paragem devido a lesão.

O tenista alemão foi derrotado pelo checo Jiri Lehecka, 81.º jogador mundial, por 6-4 e 6-2, para deixar a Alemanha em desvantagem (0-1) na United Cup, a nova competição de equipas mistas, a decorrer em Sidney (Austrália).

Zverev lesionou-se no início de junho, a disputar as meias-finais de Roland Garros com Rafael Nadal. Saiu do court de cadeira de rodas e foi operado poucos dias depois, para reparar os ligamentos do tornozelo direito.

Regressou à competição neste sábado, mas mostrou que o processo de recuperação ainda vai demorar, a ponto de ter cometido oito duplas faltas.

De recordar que o tenista alemão, de 25 anos, foi campeão olímpico em Tóquio2020 e chegou a ser número dois mundial.