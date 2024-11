Alexander Zverev venceu este domingo o Masters 1000 de Paris, ao bater o francês Ugo Humbert na final por 6-2 e 6-2.

Esta foi a primeira vez que o tenista alemão conquistou o torneio e soma assim o seu segundo título da época, sétimo da categoria e 23.º da carreira.

Nesta que foi a 36.ª final ATP para Zverev, o atleta de 27 anos esmagou o tenista francês, 18.º no ranking, e «despachou» o encontro em 01h15, confirmando a vitória número 66 da época.

Com este resultado, Alexander Zverev prepara-se para subir ao segundo lugar do ranking ATP, garantindo o lugar até agora ocupado pelo espanhol Carlos Alcaraz, mas ainda atrás do italiano Jannik Sinner, que é atualmente o número 1 do ranking.