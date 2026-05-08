Os tenistas bielorrussos vão continuar a competir com bandeira neutra, tal como os russos, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Ténis (ITF).

Desde o início da guerra na Ucrânia que os tenistas russos e bielorrussos têm jogado sob bandeira neutra, com os dois países a serem excluídos das suas provas de países – Taça Davis e Billie Jean King Cup.

Na terça-feira, o Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou o levantamento das restrições impostas aos atletas da Bielorrússia após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, permitindo novamente a participação com bandeira e hino nacionais, incluindo em modalidades coletivas.

A decisão não afetou os atletas russos porque, tal como defende o COI, o Comité Olímpico Russo continua suspenso desde o outono de 2023, após integrar sob a sua autoridade organizações desportivas de quatro regiões ucranianas ocupadas.

Ainda assim, apesar de o levantamento dos atletas bielorrussos, cabe às federações tomar o veredicto final, pelo que a federação de ténis optou por não compactuar com a decisão.

«A Federação Internacional de Ténis confirma o que o anúncio do COI não altera a posição existente relativamente à suspensão das federações de ténis bielorrussa e russa, que se mantém em vigor», pode ler-se no comunicado da ITF.