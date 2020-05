A tenista argelina Ines Ibbou, atual 620.ª classificada no ranking WTA e antiga top 25 mundial de juniores femininos, escreveu uma carta aberta ao austríaco Dominic Thiem, criticando a posição do tenista, que se manifestou contra o fundo de apoio aos atletas da modalidade com pior ranking, por considerar que «nenhum desses jogadores luta por sobreviver».

«Ninguém sabe nada sobre a Argélia. Sonho com o dia em que possa dar uma prenda aos meus pais. Eu era a melhor jogadora do país, no topo do ranking júnior, mas não tinha um cêntimo no bolso. Irónico, não achas? Mas isso não me parou. Tive a sorte de encontrar uma mão amiga, pessoas que cuidaram de mim, que me proporcionaram as necessidades básicas: comida e um lugar para dormir. Alguns ajudaram-me com equipamento gratuito, outros com trabalho físico», afirmou a atleta de 21 anos, numa mensagem em vídeo, no sábado.

Ibbou, que tem como melhor posição de sempre o 604.º posto alcançado a 23 de setembro de 2019, confrontou Thiem sobre como é ter todo o apoio logístico como profissional de ténis.

«Dominic, como é ter um treinador que te ajude no circuito? Um preparador físico? Um fisioterapeuta? Vivo sozinha a maior parte do tempo. Sou uma mulher solitária, que viaja pelo mundo, sempre à procura dos bilhetes mais baratos, sacrificando o meu tempo, só para solicitar um simples visto, sem garantia de o ter. Preciso de um visto para a maior parte dos sítios. Trabalho da melhor forma o calendário para otimizar os custos e para tentar ter o máximo de ponto. Ao mesmo tempo, fico alojada longe dos torneios para reduzir custos. Mudas de terra batida para piso duro de uma semana para outra como eu? Acabas os torneios com buracos nos sapatos como eu?», referiu, ainda, a jovem atleta africana.

«Num país como o meu não é fácil para uma mulher ser atleta de elite (…)», notou Ibbou, que quis lembrar Thiem que há muitos atletas em situações de exigência financeira apertada para continuar no circuito.

«Não foi graças ao teu dinheiro que sobrevivemos até agora e ninguém te pediu nada. A iniciativa partiu de jogadores generosos que mostraram imediatamente compaixão, com classe. Campeões em todas as circunstâncias», considerou.

Em meados de abril, Novak Djokovic, atual presidente do Conselho de Jogadores do ATP, confirmou a criação de um fundo para tenistas em dificuldade, devido à pandemia da covid-19 que parou o desporto por quase todo o mundo e modalidades.

Governo argelino acusa apelo da tenista

Depois da mensagem de Ines Ibbou, que mereceu também o apoio de vários nomes de referência do ténis internacional, como Nick Kyrgios ou Venus Williams, o presidente da Argélina, Abdelmadjid Tebboune, garantiu que o governo magrebino vai apoiar o desenvolvimento da jovem atleta.

«A Argélia não pode perder um talento como Ines Ibbou em tão jovem idade. Em breve, o ministro da juventude e dos desportos vai olhar com atenção para o seu trabalho o mais rápido possível. Tem todo o meu apoio e desejo-lhe sucesso», afirmou o governante, numa mensagem através da rede social Twitter.