Depois de dois encontros ganhos em cinco sets nas rondas anteriores, Carlos Alcaraz foi forçado a desistir no encontro frente a Félix Auger-Aliassime.



O prodígio espanhol, de apenas 18 anos, perdeu o primeiro set por 6-3 e enfrentava uma desvantagem de 1-3 no segundo parcial. Uma lesão nos adutores acabou por impedi-lo de continuar a competir.



Dessa forma, o canadiano conseguiu a primeira presença nas meias-finais do major norte-americano e vai defrontar o russo, segundo cabeça de série, Daniil Medvedev.



No último jogo dos quartos de final do quadro masculina, Aryna Sabalenka derrotou Barbora Krejcikova, vencedora de Roland Garros.



A bielorrussa venceu pelos parciais de 6-1 e 6-4 e apurou-se para a segunda meia-final de um torneio do Grand Slam de forma consecutiva depois de Wimbledon.



Sabalenka vai defrontar a surpreendente Leyla Fernandez nas meias-finais do US Open.