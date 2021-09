Depois de um enorme jogo em que eliminou Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz continua a fazer figura – e história – no Open dos Estados Unidos em ténis. O espanhol de 18 anos e quatro meses eliminou, na noite de domingo, o alemão Peter Gojowczyk, para tornar-se o mais jovem jogador da história da era Open a estar nos quartos de final de singulares masculinos.

Em estreia no quarto ‘major’ da época e após afastar o número três mundial, Alcaraz, 55.º do ranking ATP, afastou Gojowczyk, de 32 anos, (141.º), com os parciais de 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 e 6-0, ao fim de três horas e 31 minutos.

Nos ‘quartos’ em Flushing Meadows, Alcaraz vai ter o jovem canadiano Felix Auger-Aliassime pela frente. O tenista de 21 anos eliminou, também na noite de domingo, o norte-americano Frances Tiafoe em quatro sets, por 4-6, 6-2, 7-6 (8-6) e 6-4, em três horas e 24 minutos.

Os quartos de final têm também já em agenda o encontro entre Daniil Medvedev e Van De Zandschulp. Esta segunda-feira, jogam-se os restantes quatro encontros dos oitavos de final: Zverev-Sinner (17h00), Opelka-Harris (18h00), Otte-Berrettini (20h00) e, já às 00h00 de segunda para terça-feira, Djokovic encara Brooksby.

Do lado feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka apurou-se para os ‘quartos’ ao bater a belga Elise Mertens, por 6-4 e 6-1. A número dois mundial vai agora medir forças com a checa Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros, que eliminou Garbiñe-Muguruza, por 6-3 e 7-6 (7-4).

Nos quartos de final também já estão Lleyla Fernandez e Elina Svitolina.