Ashleigh Barty, número um mundial, foi eliminada na terceira ronda do US Open em ténis, quarto Grand Slam da temporada, ao perder com a norte-americana Shelby Rodgers, em três sets.

A australiana, vencedora em julho do major de Wimbledon, foi derrotada por 6-2, 1-6, 7-6 (7/5) pela 43.ª do ranking WTA.

A australiana falha assim a oportunidade de ganhar um segundo título principal consecutivo, depois de na sexta-feira a número três mundial, Naomi Osaka, ter sido eliminada pela canadiana Leylah Fernandez, de 18 anos.