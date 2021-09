Novak Djokovic apurou-se, na segunda-feira, para os quartos de final, ao bater, na quarta ronda do Open dos Estados Unidos, Jenson Brooksby por 3-1.



O número um mundial, que está em Flushing Meadows, à procura de alcançar o 21.º major da carreira, apanhou um susto frente ao 99.º do ranking mundial. O jovem norte-americano foi superior no primeiro parcial e derrotou o sérvio por 6-1.



No segundo set Djoko impôs-se por 6-3 e deixou Brooksby completamente de rastos fisicamente. Dessa forma, os dois sets seguintes foram mais fáceis para o líder do ranking ATP que triunfou por duplo 6-2.

Djokovic vai defrontar o italiano Matteo Berrettini, número oito mundial, que também bateu o alemão Oscar Otte (144.º) em quatro sets: 6-4, 3-6, 6-3 e 6-2.



No lado feminino, Maria Sakkari aplicou a primeira derrota a Bianca Andreescu no major norte-americano naquele que foi o mais longo jogo do quadro feminino em toda a história do torneio.



A canadiana, vencedora da torneio em 2019, ganhou o primeiro set no tie break 7-6 (2). No entanto, a helénica encheu-se de fé e deu luta, conquistando o segundo set por 8-6 no tie break. Na decisiva partida, Sakkari foi mais forte e venceu por 6-3.



Karolina Pliskova também confirmou a presença entre as oito melhores do US Open. A antiga número um mundial superou a russa Pavlyuchenkova por 7-5 e 6-4.



O quadro dos quartos de final masculinos:



Djokovic-Berrettini

Zverev-Lloyd Harris

Botic van de Zandschulp-Medvedev

Félix Auger-Aliassime-Carlos Alcaraz



O quadro dos quartos de final femininos:



E. Svitolina-Leyla Fernández

E. Raducanu-Belinda Bencic

K. Pliskova- M. Sakkari

Barbora Krejcíková- Aryna Sabalenka