Rafael Nadal avançou para a 2.ª ronda do Open dos Estados Unidos, mas antes disso ainda apanhou um susto.

Frente ao australiano Rinky Hijikata, número 198 do Mundo e a estrear-se no quadro principal de um torneio do Grand Slam, o número 3 da hierarquia começou por perder o primeiro set por 4-6, mas depois encarrilou para levar a melhor nos três seguintes por 6-2, 6-3 e 6-3 e fechar o encontro em pouco mais de três horas.

Nadal, que venceu o US Open por quatro vezes na carreira, não jogava o último Major da época desde 2019, precisamente a última vez que conquistou este torneio.

Recorde-se que o maiorquino retirou-se do torneio de Wimbledon em julho devido a uma lesão abdominal, não chegando a entrar em court nas meias-finais diante de Nick Kyrgios.

Nadal, que venceu o Open da Austrália e o Roland Garros este ano, continua sem derrotas em torneios do Grand Slam em 2022: soma agora 20 triunfos.