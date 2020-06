O US Open vai realizar-se no final de agosto e sem público, anunciou o governador de Nova Iorque.



«O US Open vai realizar-se em Nova Iorque, sem espectadores, de 31 de agosto a 13 de setembro. A USTA vai tomar precauções extraordinárias para proteger jogadores e staff, incluindo testes robustos, maior limpeza, balneários maiores e alojamentos e transportes especiais», lê-se no tweet de Andrew Cuomo.



Com os circuitos ATP e WTA estão suspensos desde meados de março devido à pandemia de Covid-19, Roland Garros foi adiado e Wimbledon cancelado.



O Estados Unidos são o país mais afectado pelo novo coronavírus: mais de dois milhões de pessoas foram infetadas, sendo que 116 mil pessoas faleceram.

