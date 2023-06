Novak Djokovic tornou-se este domingo o maior campeão da história do ténis: o sérvio venceu Casper Ruud em três sets para conquistar o troféu em Roland Garros e segurar o 23º Grand Slam da carreira.

Assim sendo, Djokovic tornou-se o tenista masculino com mais Grand Slams da história da modalidade. No fim do triunfo sobre Casper Ruud, Djokovic caiu no chão, num momento de celebração só dele.