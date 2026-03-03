O conflito no Médio Oriente levou à suspensão do torneio de ténis em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, onde, esta terça-feira, o porto local foi atingido por drones iranianos.

A prova decorria normalmente até que se começaram a ouvir os alarmes de ataque aéreo, obrigando a uma rápida evacuação dos courts.

O torneio de Fujairah, challenger de categoria 50, estava agendado para se disputar entre os dias 2 e 8 de março. De acordo com o site do ATP, o português Frederico Silva está qualificado para o quadro principal da prova.

O ataque ao terminal petrolífero de Fujairah, um dos três maiores centros de abastecimento de navios do mundo, causou incêndios e estragos em pelo menos um tanque. As operações foram suspensas por precaução.