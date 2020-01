Foi com uma derrota e com lágrimas num misto de alegria e de tristeza, que Caroline Wozniacki, líder do ranking mundial entre 2010 e 2012, terminou a carreira.

A tenista dinamarquesa, vencedora de 30 títulos da WTA, perdeu em três sets na terceira ronda do Open da Austrália com a tunisina Ons Jabeur, pelos parciais 7-5, 3-6, 7-5.

Wozniacki, que não conteve as lágrimas após a eliminação, tinha anunciado a 06 de dezembro que iria por fim à carreira profissional em janeiro de 2020, após o torneio de Melbourne, onde conquistou o único título do Grand Slam, em 2018.

Antes do jogo, Caroline Wozniacki, que liderou a tabela feminina durante 67 semanas, entre 2010 e 2012, teve direito a uma homenagem com mensagens de tenistas e ex-tenistas, que falaram sobre as memórias de momentos que partilharam juntas.