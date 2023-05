Novak Djokovic apurou-se nesta terça-feira para os quartos de final do Masters 1000 de Roma após bater o britânico Cameron Norrie em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro marcado por um momento de tensão.

Djokovic deu um ponto como perdido, virou as costas e foi atingido pela bola na zona do tornozelo esquerdo após um smash do adversário.

O número 1 mundial (vai perder esse estatuto na próxima semana) voltou-se para a rede, claramente instatisfeito com a opção de Norrie, que podia ter vencido o ponto de outra forma.

O britânico pediu desculpa, mas nem parece assim tão arrependido nem Djokovic pareceu inclinado em perdoá-lo.

Já depois disso, antes de Djokovic ir servir para fechar o encontro, pediu assistência médica, solicitação que pode ser vista como uma tentativa de quebrar o ritmo do adversário, obrigando-o a servir mais frio.

No final do encontro, os dois trocaram um cumprimento frio junto à rede.