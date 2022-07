Novak Djokovic "atirou" beijos paras bancadas do Corte Central de Wimbledon, depois de garantir a presença na final do torneio.

O gesto do tenista sérvio terá sido dirigido a um adepto que tinha lançado algumas provocações antes dos serviços, mas não caiu bem. Djokovic ouviu algumas vaias, até porque o público não estava propriamente do seu lado no duelo com Cameron Norrie, o melhor tenista britânico da atualidade.