Menos de duas semanas depois de ter sido afastado do US Open por ter acertado involuntariamente com a bola numa juíza de linha, Novak Djokovic voltou a mostrar-se algo agitado emocionalmente, nos quartos de final do Masters 1000 de Roma.

O tenista sérvio ultrapassou o alemão Dominik Koepfer (6-3, 4-6 e 6-3), mas no segundo «set» irritou-se ao perder o serviço e acabou por partir a raquete no chão.

O encontro ficou ainda marcado por um lapso do árbitro, que no terceiro «set» anunciou jogo para... Roger Federer.

Djokovic fez então o 2-1 e embalou para o triunfo final.