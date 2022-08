Tem sido muito usual ver tenistas a sentirem-se mal devido ao calor que se faz sentir nos Estados Unidos da América, mas desta vez foi de um apanha-bolas a sofrer com a temperatura desta altura do ano.

Durante uma partida referente ao Challenger de Lexington, no Kentucky, o tenista chinês Juncheng Shang parou o encontro que disputava contra o cazaque Mikhail Kukushkin para prestar a assistência ao jovem apanha-bolas.

O tenista de 17 anos, atual número 344 no ranking ATP, rapidamente mostrou-se preocupado, levando-o mesmo ao colo para a sombra, dando-lhe ainda água e ficou por perto até garantir que estava tudo bem.

Tudo acabou bem para ambos, com Shang a retomar e vencer o encontro, estando já apurado para os quartos-de-final do challanger norte-americano.

Veja o vídeo em que Shang presta auxílio ao apanha-bolas:

What an act of sportsmanship 👏



In Lexington, 🇨🇳 Juncheng Shang noticed a ball kid was not feeling well & was there to help him get some rest



🔊 Sound Up 🔊#ATPChallenger pic.twitter.com/UPxgdw5OoX