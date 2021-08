Os tenistas Daniil Medvedev e Alexander Bublik protagonizaram esta terça-feira um momento bizarro durante o encontro da segunda ronda do Masters 1000 de Toronto.

No terceiro jogo do terceiro set, o russo atirou um smash ao corpo de Bublik, que conseguiu devolver a bola, e prontamente pediu desculpa, ainda com o ponto em andamento.

Seguindo estritamente as regras do ténis, a juíza de cadeira Aurélie Tourte atribuiu uma advertência sonora (hindrance) a Daniil Medvedev, por este ter falado ainda com a jogada a decorrer.

A decisão deixou o tenista russo incrédulo: «Consegues imaginar o quão estúpida é esta decisão?». Medvedev questionou Bublik, que, entre risos e outras questões, não parecia estar a perceber o que se estava a passar.

Medvedev acabou por vencer o encontro 4-6, 6-3 e 6-4, apurando-se para a terceira ronda do torneio canadiano.

Ora veja: