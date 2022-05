O tenista espanhol Carlos Alcaraz, de 19 anos, bateu esta sexta-feira o compatriota e ídolo Rafael Nadal rumo às meias-finais do Masters 1000 de Madrid, com uma vitória por dois sets a um, ao final de duas horas e 28 minutos.

O número nove do mundo entrou com um parcial favorável de 2-6, Nadal respondeu com o empate depois de vencer o segundo set por 6-1, mas Alcaraz alcançou a vitória inédita sobre o maiorquino, com o 3-6 no terceiro set.

O ponto que garantiu a vitória a Alcaraz foi obtido de forma incrível, numa troca de bolas para ver e rever com o atual número quatro do mundo.

O ponto incrível que fechou a vitória de Alcaraz:

Nas meias-finais, Alcaraz, que venceu pela primeira vez Nadal ao terceiro encontro entre ambos, tem um inédito encontro marcado com o sérvio Novak Djokovic (1.º), que já esta sexta-feira bateu o polaco Hubert Hurkacz (14.º), por 2-0, com os parciais de 6-3 e 6-4 na terra batida do Masters madrileno. Depois de voltar de lesão, na sequência da final de Indian Wells em março, Nadal fica pelos quartos de final em solo espanhol.

Outra meia-final por decidir

Ainda esta sexta-feira, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas decidem a terceira vaga nas meias-finais e o vencedor deste encontro fica a aguardar o vencedor do último jogo dos quartos de final, também marcado para esta sexta-feira, entre Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev.