O norte-americano Tristan Boyer perdeu a cabeça no fim do encontro em que foi derrotado pelo argentino Francisco Comesana, nos oitavos de final do Challenger 125 de Oeiras.

Boyer, de 23 anos, número 122 do ranking mundial, caiu nos detalhes frente ao campeão em título do torneio, Comesana (62.º), pelos equilibrados parciais de 7-5 e 7-6.

No tie-break final, o norte-americano recebeu um aviso do árbitro da partida por conduta antidesportiva, mas o pior aconteceu após ter cedido no desempate por 7-4.

Enquanto se encaminhava para a rede, para cumprimentar Comesana, Tristan Boyer começou por arremessar a sua raqueta, antes de quebrar um suporte de um chapéu de sol.

Fora de prova ficaram os portugueses Henrique Rocha (203.º) e Pedro Araújo (412.º), derrotados por Alejandro Moro (156.º) (6-4 e 7-6) e Remy Bertola (249.º) (6-3 e 6-1), respetivamente.

Destaque ainda para o triunfo do sérvio Dusan Lajovic (97.º), um dos favoritos à vitória no torneio, perante o francês Ugo Blanchet (164.º), por 6-4 e 6-2.