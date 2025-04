Harriet Dart, tenista britânica de 28 anos, está no centro da mais recente polémica do ténis.

Durante o confronto com a francesa Lois Boisson (303.ª da WTA) para o torneio Rouen, a atual número 110 do ranking foi apanhada pelas câmaras a dirigir-se ao árbitro com uma reclamação inusitada: «Pode dizer-lhe para usar desodorizante? Cheira muito mal», referindo-se à adversária que levou de vencida a partida por por 0-6, 3-6.

As declarações da britânica foram captadas pela transmissão televisiva, e não caíram bem aos internautas, instalando-se a polémica.

Depois do jogo, Harriet Dart recorreu às redes sociais para resfriar a polémica e emitir um pedido de desculpas público.

«Olá a todos. Quero pedir desculpas pelo que disse no court, foi um comentário feito no calor do momento do qual me arrependo profundamente. Não é assim que quero comportar-me e assumo a responsabilidade total. Tenho muito respeito pela Lois e pela forma como competiu. Vou aprender com isto e seguir em frente», escreveu a britânica, numa story no Instagram.

Lois Boisson também reagiu ao sucedido nas redes sociais. A tenista francesa reagiu com ironia ao publicar uma montagem onde surge em campo com um desodorizante da Dove: «Dove, aparentemente precisamos de colaborar», brincou a jovem de 21 anos.