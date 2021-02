O tenista grego Stefanos Tsitsipas qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da época, ao vencer o espanhol Rafael Nadal por três sets a dois, numa reviravolta épica do helénico, que tinha perdido os dois primeiros sets.

Num duelo que durou quatro horas e cinco minutos, o jovem de 22 anos bateu o maiorquino de 34 anos em cinco sets equilibrados, com os parciais de 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 e 7-5.

A virada épica do grego tornou-se algo histórico a nível dos torneios Grand Slam. Tsitsipas fez, num dos quatro torneios principais, o que só Fabio Fognini tinha feito a Nadal no Open dos Estados Unidos em 2015: vencer Nadal após ter dois sets de desvantagem. No Grand Slam, até esta quinta-feira, Nadal tinha essa estatística favorável de 223 vitórias, apenas com a derrota contra Fognini.

Considerando todos os torneios, esta foi a terceira vez que Nadal perdeu um jogo após vantagem de dois sets. O primeiro a batê-lo nessa condição foi Roger Federer, em 2005, na final do Masters 1000 de Miami.

Nas meias-finais, o vencedor do Estoril Open de há dois anos, vai defrontar o russo Daniil Medvedev, na disputa por uma vaga na final. Medvedev venceu, nos «quartos», o compatriota Andrey Rublev. A outra meia-final é entre o sérvio Novak Djokovic e o russo Aslan Karatsev.