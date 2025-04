Não é só no futebol que a tecnologia é motivo de discussão. Também no ténis há quem se revolte contra o sistema eletrónico adotada pela ATP que determina se uma bola foi chamada dentro ou fora. Alexander Zverev ficou furioso no duelo com Alejandro Davidovich Fokina, no domingo.

Uma bola foi, aparentemente, chamada dentro a favor de Fokina indevidamente num momento decisivo da partida do Masters 1000 de Madrid, com o placard a apresentar 5-4 para Sascha na segunda partida, isto após ter perdido a primeira.

Quando viu a decisão do sistema, Zverev pegou no telemóvel pessoal e tirou uma fotografia à marca da bola na terra batida.

Após o jogo, Zverev mostrou a fotografia nas redes sociais e foi irónico. «Vou apenas deixar isto aqui. Isto foi considerado dentro, chamada interessante», escreveu.

Ainda assim, Zverev viria a vencer o encontro com parciais de 6-2, 7-6 (7-3) e 7-6 (7-0). Joga na terça-feira contra o argentino Cerúndolo.