O número um mundial no ténis, o italiano Jannik Sinner, qualificou-se nesta segunda-feira para os quartos de final do Open de Wimbledon de forma insólita. Perdia por 2-0 diante do búlgaro Grigor Dimitrov mas este acabou por desistir devido a lesão.

Dimitrov, que disputava pela quinta vez os 'oitavos' no terceiro Grand Slam da temporada, lesionou-se no momento em que empatou a terceira partida a 2-2, depois de já ter vencido os dois primeiros parciais por 6-3 e 7-5 e numa altura em que o encontro tinha ultrapassado as duas horas.

Dimitrov bate um recorde indesejado - a quarta desistência consecutiva em Grand Slams. Fez o mesmo em Roland Garros, Australian Open, US Open e em Wimbledon, no ano passado.

Na próxima ronda, Sinner, que também sentiu algumas dificuldades no cotovelo direito ao longo dos dois primeiros sets, tendo recebido mesmo assistência, vai medir forças com o norte-americano Ben Shelton, décimo jogador da herarquia mundial. Quem vencer enfrenta ou Novak Djokovic ou Cobolli.

No final do jogo, o italiano admitiu que não sentia isto como uma «vitória», mas sim como um «momento desafortunado» de Dimitrov. «Pela reação dele, vemos como adora o desporto. Espero que tenha uma recuperação rápida» disse.