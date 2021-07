Novak Djokovic, líder do ranking ATP, garantiu a presença na final de Wimbledon depois de bater Denis Shapovalov, número 12 da hierarquia mundial, em três sets: 7-6(3), 7-5 e 7-6(5).



O tenista canadiano esteve a servir para fechar o primeiro parcial, mas foi quebrado. O sérvio, de resto, salvou dez dos 11 break points que enfrentou.



No domingo, Djokovic vai disputar a sua 30.ª final de Grand Slam, a sétima em Londres, frente a Matteo Berrettini. O italiano, número 9 do mundo, fez história ao tornar-se no primeiro italiano a chegar à final do major londrino depois de bater o polaco Hubert Hurkacz pelos parciais de 6-3, 6-0, 6-7(3) e 6-4.