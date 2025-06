O tenista português Henrique Rocha, número 158 do ranking ATP, perdeu, na tarde desta quarta-feira, frente ao tenista chileno Tomas Barrios Vera, número 107 do ranking ATP, na segunda ronda da fase de qualificação do torneio de Wimbledon.

O tenista natural do Porto perdeu ao fim de uma hora e 12 minutos, por dois sets a zero, com os parciais de 6-4 e 6-3.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, Henrique Rocha volta a ser eliminado na mesma fase do torneio. De recordar que este ano, chegou à terceira ronda do torneio de Roland Garros, um dos quatro principais torneios.

Até ao momento, Nuno Borges é único português confirmado do quadro principal, na variante de singulares, que começa já no próximo dia 30 de junho.