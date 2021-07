O tenista polaco Hubert Hurkacz qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do torneio de Wimbledon, ao eliminar em três sets sem resposta o suíço Roger Federer, recordista de títulos (oito) na prova londrina.

Hurkacz, 18.º do ranking mundial e 14.º cabeça de série, impôs-se com os parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-0, em uma hora e 51 minutos de jogo.

O segundo set, que Federer (oitavo do ranking e sexto pré-designado) esteve a liderar por 4-1 e acabou por perder, revelou-se decisivo no rumo do jogo. O suíço de 39 anos caiu por completo física e mentalmente no terceiro parcial, no qual levou o designado ‘pneu’ (6-0).

O polaco estreia-se assim nas meias-finais de Wimbledon, ao passo que Federer, recordista de títulos em torneios do Grand Slam (20, a par de Rafael Nadal), falha a hipótese de somar mais um.

Nas meias-finais, Hurkacz defronta o vencedor do encontro entre o italiano Matteo Berrettini e o canadiano Felix Auger-Aliassime.