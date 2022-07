A tenista romena Simona Halep, 18.ª da hierarquia mundial, vai defrontar a cazaque Elena Rybakina, número 23 do ranking ATP, nas meias finais do torneio de Wimbledon.

Elena Rybakina apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para as meias-finais de um grand slam, ao derrotar a australiana Ajla Tomljanovic nos 'quartos' de Wimbledon. Já Simona Halep, vai disputar pela terceira vez as meias-finais do Wimbledon, após eliminar a norte-americana Amanda Anisimova.

O torneio de Wimbledon, terceiro grand slam da temporada, decorre até ao próximo domingo, em Londres.