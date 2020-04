A cumprir a quarentena em Palma de Maiorca, o tenista Rafael Nadal assume que está a ter dificuldades em aceitar a ideia de que não pode jogar.

«Continuo com as atividades físicas, e felizmente conseguiram trazer-me algumas máquinas do ginásio da minha academia. Não entendo muito bem porque não podemos jogar quando muita gente vai trabalhar. Ainda para mais no nosso desporto, que respeita distâncias grandes de segurança, com um jogador de cada lado do court», afirmou o tenista espanhol no instagram.

«Percebo que é uma situação crítica, e o governo está a lidar com algo sem precedentes. A última coisa em que pensam é em desporto. Muitas coisas não têm lógica, mas temos de aceitar as regras e viver com elas», acrescentou Nadal.