João Sousa foi, esta terça-feira, eliminado na primeira ronda do ATP 250 de Newport por Tennys Sandgren em dois sets.



Na semana em que perdeu o estatuto de número um nacional para Pedro Sousa, o vimaranense foi eliminado pelo tenista norte-americano, 78.º da hierarquia mundial por 6-4 e 7-6 (7-3).

Na segunda partida, apesar de equilibrada até ao 10.º jogo, Sandgren conseguiu o break logo a seguir e serviu para fechar a partida. No entanto, Sousa conseguiu recuperar a quebra de serviço e adiou a decisão do encontro para o tie break, no qual o norte-americano foi superior.

Já João Sousa, uma vez eliminado do torneio disputado em relva, vai seguir para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, nos quais vai representar Portugal na variante de pares, ao lado de Pedro Sousa, e vai disputar a prova de singulares.