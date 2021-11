O português Tiago Rocha, que esta época representa os franceses do Grand Nancy após quatro temporadas no Sporting, protagonizou na sexta-feira uma das expulsões mais rápidas no andebol, ao ser excluído do jogo aos 30 segundos do Dunkerque-Grand Nancy.

O momento aconteceu no lance do primeiro golo do jogo, para o Dunkerque, quando o português de 36 anos tentava bloquear o remate do adversário.

O Dunkerque venceu o encontro por 24-23.