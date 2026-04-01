Tiger Woods anunciou que vai fazer uma pausa na carreira. O golfista de 50 anos, recorde-se, teve um grave acidente na passada sexta-feira. Acabou por ser detido depois de recusar realizar um teste à urina, após um resultado negativo para álcool.

O relatório da Polícia, que confirmou a posse de substâncias opióides na detenção, tornou-se público nesta terça-feira.

«Vou afastar-me durante algum tempo para me submeter a tratamento e concentrar-me na minha saúde. Isto é necessário para que possa priorizar o meu bem-estar e trabalhar para uma recuperação duradoura», escreveu Woods num comunicado divulgado nas redes sociais.

O antigo número um mundial, vencedor de 15 «majors», não compete desde julho de 2024 e tem enfrentado sucessivas lesões, fazendo agora uma pausa para focar-se na saúde.