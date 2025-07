O ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) venceu esta segunda-feira, ao sprint, a terceira etapa da Volta a França, com o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a manter a liderança da geral, num dia marcado por quedas e abandonos de ciclistas.

O belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), camisola verde (a dos pontos) à partida para a etapa, desistiu, na sequência de uma queda a cerca de 60 quilómetros da meta, depois de um contacto com Bryan Coquard (Cofidis), que deixou o belga em mau estado físico. Coquard chocou inicialmente com Laurenz Rex (Intermarché – Wanty), desequilibrando-se, dando por consequência em Philipsen.

No final dos 178,3 quilómetros entre Valenciennes e Dunquerque, Merlier impôs-se, levando a melhor por centímetros face ao italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), segundo. O alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), foi terceiro, todos com as mesmas 04:16.15 horas do vencedor.

Na geral, Van der Poel continua a liderar com quatro segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e seis sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Evenepoel envolvido em queda num final caótico

Além da queda de Philipsen, os últimos três quilómetros também deixaram marcas. O belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) esteve envolvido numa queda na aproximação a Dunquerque, na qual também saiu lesado Jordi Meeus (Red Bull – BORA – Hansgrohe). Já dentro do último quilómetro, também houve queda de pelo menos três ciclistas.

Na terça-feira, a quarta etapa da 112.ª edição do Tour liga Amiens a Rouen (174,2 quilómetros). Há duas contagens de montanha de terceira categoria e três de quarta categoria dentro dos últimos 50 quilómetros.

O que fizeram os portugueses

Nélson Oliveira (Movistar) e João Almeida (UAE Team Emirates) foram, respetivamente, 100.º e 101.º classificados na etapa, ambos com o mesmo tempo do vencedor.

Na classificação geral, João Almeida é 15.º, a 49 segundos de Van der Poel. Nélson Oliveira é 108.º, a oito minutos e 38 segundos do líder.