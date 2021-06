Os portugueses Ana Rita Rodrigues e Filipe Teixeira falharam no desempate o acesso à luta pela medalha de bronze no fosso olímpico por equipas, nos Europeus de tiro, em Osijek, na Croácia.

A dupla portuguesa terminou a qualificação com 142 pontos, os mesmos dos eslovacos Zuzana Stefecekova e Erik Varga, com o conjunto de Leste a levar a melhor no shoot-off, relegando os lusos para o quinto lugar final.

Maria Inês Barros e João Azevedo terminaram a prova na 13.ª posição, com 137 pontos.