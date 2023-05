Maria Inês Barros venceu esta quinta-feira a prova de fosso olímpico na Taça do Mundo de tiro com armas de caça. No Cairo, no Egito, a portuguesa venceu a primeira medalha de ouro individual em provas internacionais.

A jovem de 21 anos conseguiu 30 pontos na final, em 34 possíveis, contra os 27 da chinesa Lin Yi Chun, com quem disputou a ronda final.

A fechar o pódio ficou a também chinesa Wang Xiaojing, com 20 acertos.

Na Taça do Mundo de Larnaca, no Chipre, Maria Inês Barros havia vencido a medalha de ouro ao lado de João Paulo Azevedo, na prova mista de fosso olímpico.