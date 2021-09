O Sporting venceu este sábado pela sétima vez consecutiva a Supertaça de Ténis de Mesa masculina, ao bater os açorianos do Toledos por 3-0, mas foi batido no troféu feminino pelo Mirandela, que arrancou um triunfo por 3-2.

O domínio dos leões no setor masculino foi total, perante um conjunto insular que se apresentou com uma equipa muito jovem, e que nunca foi capaz de discutir o resultado, permitindo aos lisboetas conquistarem a Supertaça pela 16.ª vez no seu historial

Numa discussão que se esgotou em menos de uma hora, Diogo Silva impôs-se a Hugo Sousa por 3-0 (11-1, 11-4 e 11-1), Francisco Silva venceu Daniel Medeiros também por 3-0 (11-1, 11-1 e 11-1), o mesmo resultado com que Tiago Abidoun bateu Dionísio Branco (11-5, 11-3 e 11-1).

«Sabíamos das dificuldades do adversário em formar a equipa para esta fase, e tivemos muito respeito por isso, mas demos oportunidades a outros jogadores da nossa equipa. É pena que uma prova tão grande em Portugal como esta tenha tido este ano menos qualidade», disse o técnico do Sporting, Chen Sai Chao.

Já a final feminina acabou por ser muito mais renhida, com o Mirandela a bater o Sporting por 3-2, depois quase duas horas de jogo.

O conjunto lisboeta até começou a vencer, com Maria Xiao a bater Reeth Rishya, por 3-1 (11-5, 8-11, 11-4 e 11-8), mas, logo a seguir, Annamaria Erdelyi venceu Inês Pedroso por 3-0 (11-5, 11-4 e 11-6), tendo Rita Fins colocado as transmontanas em vantagem a vencer Patrícia Santos por 3-1 (11-7, 5-11, 11-7 e 11-5).

Novamente chamada ao jogo, Maria Xiao ainda conseguiu empatar a contenda para o Sporting, vencendo um intenso duelo com Annamaria Erdelyi por 3-2 (7-11, 7-11, 11-8, 11-6 e 11-7), acabando o Mirandela por ser mais forte no desempate com Reeth Rishya a vencer Inês Pedroso por 3-0 (11-9, 11-2 e 11-5).

«Estou muito satisfeita com esta resultado no arranque da época. Vencer uma competição importante dá mais vontade para continuarmos a treinar para o campeonato, pois já fizemos coisas muito boas», partilhou a treinadora das transmontanas, Xie Juan.