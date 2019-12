Portugal já tem 29 atletas apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se iniciam a 24 de julho de 2020.

Em comparação com o mesmo período nos últimos Jogos, Portugal tem menos atletas com presença assegurada. No final de 2015, na antecâmara do Rio de Janeiro, a comitiva nacional já tinha 46 participantes garantidos e repartidos por sete modalidades.

A assimetria nos processos de qualificação, a ausência da qualificação de qualquer seleção coletiva e o facto de a grande maioria dos desportos passar por processos de apuramento por ranking ou através de torneios ao longo da primeira metade de 2020 tornam a comparação mais complicada e Pedro Roque, diretor desportivo do Comité Olímpico de Portugal (COP), salientou à Lusa o facto «significativo» de Portugal não estar representado no futebol, que em 2016 garantiu 18 atletas.

No atletismo já estão João Vieira, nos 50 km marcha, Evelise Veiga, Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e Carla Salomé Rocha, na maratona.

Na canoagem, a modalidade com mais atletas apurados até ao momento, já estão Fernando Pimenta, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista, David Varela, Teresa Portel e Antoine Launay, no slalom.

No que aos Jogos Paralímpicos diz respeito, o desporto adaptado português vai entrar em 2020 com 17 vagas asseguradas.

Numa altura em que ainda há muitos apuramentos por disputar, Portugal tem já assegurada a representação nas modalidades de atletismo, paraciclismo, boccina, onde a comitiva nacional vai estar representada pela primeira vez, através do vice-campeão do mundo Norberto Mourão.

O projeto de preparação para o evento que decorre entre 25 de agosto e 6 de setembro tem dez modalidades integradas e há ainda a esperança de estreias no badminton e no triatlo, sendo que no boccia a qualificação, com dez atletas, já está fechada.

No attletismo, Manuel Mendes (maratona), Carolina Duarte (400 metros T13, deficiência visual), Sandro Baessa (1.500 metros T20, deficiência intelectual), Carina Paim (400 metros T20) e Érica Gomes (salto em comprimento T20) já têm presença assegurada no Japão.

Nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Portugal esteve representado por 37 atletas.