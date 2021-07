Jorge Fonseca partiu na manhã desta quinta-feira para Tóquio. Pouco mais de um mês depois de se sagrar bicampeão mundial de judo, em Budapeste, o judoca português viaja com a ambição de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, apesar de não se sentir pressionado para defender o estatuto de bicampeão mundial na categoria de -100kg.

«É uma das provas mais importantes do ‘ranking’ mundial, é o sonho de qualquer atleta estar nos Jogos Olímpicos, mas eu não sinto pressão. Estou disponível a encarar qualquer um. A pressão é uma coisa que está do outro lado. Eu já ganhei, agora é chegar ali, fazer algo diferente e ter um objetivo», disse o judoca aos jornalistas no aeroporto.

Jorge Fonseca garantiu que está preparado para fazer o seu melhor, com a noção de quem será o seu principal rival. «O principal rival sou eu. Se eu estiver bem, ganho a qualquer um. Portanto, o principal rival sou eu mesmo», afirmou o atleta do Sporting.

O judoca, de 28 anos, 17.º classificado no Rio2016, chega à nova edição dos Jogos com o estatuto de bicampeão mundial, e quer mais. «Uma medalha olímpica tem um peso completamente diferente de uma medalha mundial. Já conquistei dois títulos mundiais e, agora, quero uma medalha olímpica. Se não for neste [Tóquio2020], é no outro [Paris2024]. Estou a trabalhar para isso, tenho capacidade para isso e vou lutar para conquistar essa medalha», disse o atleta de partida para o Japão.

O próprio diz que este «é um novo Jorge, com determinação e ambição». Ainda assim, mantém-se conhecido pelas danças feitas depois das vitórias mais relevantes, e promete uma nova caso ganhe. «Se ganhar, vou dançar um ‘pimbazinho’, para mostrar quem manda ali», exclamou o judoca.

Fonseca, segundo no ‘ranking’ na qualificação olímpica, vai iniciar a competição apenas na segunda ronda, frente ao vencedor do combate entre Rafael Buzacarini e Toma Nikiforov, duas vezes campeão da Europa. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta sexta-feira e terminam a 8 de agosto.