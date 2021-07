A judoca Telma Monteiro vai defrontar a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne no primeiro combate da categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na próxima segunda-feira.

A medalhista de bronze no Rio2016, oitava do ranking da sua categoria e quatro vezes vice-campeã mundial e hexacampeã europeia, vai reencontrar a adversária, 13ª da hierarquia, que já venceu em duas ocasiões.

Jorge Fonseca vai começar a participação nos Jogos frente ao vencedor do combate entre Rafael Buzacarini e Toma Nikiforov, duas vezes campeão da Europa.

A participação lusa no torneio de judo dos Jogos Olímpicos encerra no dia 30 de julho, com a presença de Rochele Nunes na competição de +78 kg, que vai começar frente à porto-riquenha Melissa Mojica, que já levou a melhor em cinco dos sete combates realizados.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser disputados à porta fechada entre esta sexta-feira e 8 de agosto, isto depois do adiamento de um ano devido à pandemia de covid-19.