Pedro Pichardo e Fernando Pimenta foram homenageados esta noite no relvado do Estádio da Luz, no intervalo do encontro entre o Benfica e o Spartak de Moscovo.

Os dois atletas dos encarnados brilharam ao serviço de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e tiveram direito a uma ovação de pé por parte dos adeptos das águias. A dupla fez ainda uma volta olímpica no relvado, sob fortes aplausos e cânticos das bancadas.

Refira-se que Pedro Pichardo venceu a medalha de ouro no triplo salto, enquanto Fernando Pimenta foi bronze na categoria de K1 1000 metros na canoagem.