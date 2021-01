O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) mostrou-se convicto acerca da realização dos Jogos Olímpicos no verão deste ano, depois de a pandemia de covid-19 ter adiado a realização do evento por um ano.

«Estamos totalmente concentrados e comprometidos com a realização segura e bem sucedida dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a partir de dia 23 de julho, e a partir de 24 de agosto os Jogos Paralímpicos», Thomas Bach numa conferência de imprensa ‘online’ após a reunião do Comité Executivo do organismo.

Bach pediu «paciência e compreensão» e explicou que tem reunido com federações internacionais dos diferentes desportivos, bem como comités olímpicos nacionais e representantes de atletas. Todos, garantiu, estão «unidos e comprometidos e a defender Tóquio2020 e o mesmo aplica-se ao Governo japonês e ao Comité Organizador.

Thomas Bach disse não ser altura para perder tempo com especulações e apontou baterias ao que realmente importa. «Não estamos a especular sobre se os Jogos vão decorrer, estamos a trabalhar em como é que eles vão decorrer», atirou.

O responsável disse ainda ser cedo para dizer quais as medidas apropriadas para realizar os Jogos com a máxima segurança possível e abordou o tema da vacinação dos atletas, referindo não ser favorável a que passem à frente nas filas onde a prioridade deve ser dada, apontou, a profissionais de saúde, outros trabalhadores prioritários e pessoas de risco. Mas acrescentou. «Cada governo decide quem tem acesso à vacina nos respetivos países. Pedimos aos comités nacionais que contactem os Governos para discutir qual será a altura apropriada para dar aos atletas acesso à vacinação, respeitando as prioridade»”, esclareceu.