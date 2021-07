Na sequência da vitória sofrida da seleção nacional de andebol frente ao Bahrain, por 26-25, Rui Silva, central do FC Porto, admite que Portugal precisava deste resultado positivo.

«A vitória é incrível, é histórico e estávamos a precisar. Foi um jogo muito complicado, o Bahrain é uma equipa dura e muito agressiva, na defesa e ataque, alguns erros muito pouco comuns também ajudaram a que estivessem na frente. É corrigir o que fizemos de mal e só pensamos no próximo jogo, não temos tempo para olhar para trás».

O selecionador Paulo Pereira assume dificuldade para vencer a partida contra um modelo de jogo «extraordinário».

«Custou-nos imenso ganhar este jogo. Sabíamos que seria muito complicado, têm um modelo de jogo extraordinário ao nível dos duelos. Com muita mobilidade, mais baixos, e para nós é um problema difícil de solucionar. Embora tivéssemos preparado minimamente essa situação», disse o selecionador no final do jogo.

Paulo Pereira, o que valeu a vitória a Portugal foi o «êxito defensivo» nos últimos 10 minutos do jogo. Apesar de erros anormais, o selecionador reconhece que a equipa lutou.

«Preparámos bem o jogo, surgiram erros que não são normais. No intervalo, falámos de dois ou três detalhes táticos. Lutaram, toda a gente aqui lutou», disse Paulo Ferreira, que admite ainda dificuldades por parte dos jogadores em adaptarem-se ao contexto competitivo.

«Acho que temos desculpa, temos de ter paciência e esperar que estes atletas se consigam encontrar outra vez. Cada um tem a sua velocidade. O André Gomes, hoje, não esteve cá, e é extremamente importante para nós. O Capdeville foi um dos atletas a quem custou muito acertar. Não conseguia dormir... isso sente-se. Agora, já chegou, e ajudou-nos imenso, foi espetacular. Esperemos que todos consigam estar OK com a Suécia».

Sobre o jogo com a Suécia, o selecionador prevê um duelo diferente. «São jogadores de requinte tático e técnico fantástico. É uma abordagem diferente nas propostas defensivas. Teremos alguma coisa preparada. Oxalá que funcione. Vai ser um jogo muito difícil, embora já tenhamos ganho por 10. Mas isto é outro momento, a Suécia é uma equipa diferente».

António Areia, ponta do FC Porto, reconhece a dificuldade do jogo, mas garante que não será a última vitória portuguesa nos Jogos.

«Foi um jogo muito complicado, como conseguiram ver. O Bahrain com uma equipa forte fisicamente, muito confiantes nos duelos um contra um, criaram-nos dificuldades. É a primeira vitória em Jogos e não será a última, de certeza. Estamos a trabalhar para isso. Vamos descansar hoje e vamos começar a pensar no próximo jogo», disse Areia.

Já o guarda-redes Gustavo Capdeville, um dos mais decisivos da partida ao bloquear as tentativas do Bahrain no final do jogo, reconhece alguma sorte e valor do coletivo.

«A equipa estava dinâmica. Sofremos bastante, mas tivemos bastante atitude. O Bahrain foi uma grande equipa, o jogo definiu-se nos detalhes. Tivemos a sorte de vencer, podia ter calhado para eles. Sozinho não ia fazer nada, quero agradecer aos meus colegas porque sem eles não era possível. Temos de valorizar o coletivo», concluiu Capdeville.

A seleção nacional vai defrontar a Suécia na próxima quarta-feira.