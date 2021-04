A Federação de Ténis francesa anunciou esta sexta-feira que excluiu o tenista Benôit Paire de uma possível seleção para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido ao comportamento inapropriado do tenista.

O comité executivo da federação gaulesa tomou a decisão apontando a reincidência do tenista na exibição de um comportamento que qualifica como «profundamente impróprio» e depois de ouvir o selecionador Nicolas Escudé, bem como o capitão da equipa francesa na Taça Davis, Sébastien Grosjean.

Benôit Paire já tinha um passado marcado por comportamentos antidesportivos, mas a ação da federação francesa teve por base o jogo que o tenista francês disputou a 4 de março do presente ano frente ao argentino Francisco Cerundolo, na segunda ronda do Torneio ATP de Buernos Aires. Nesse jogo, Paire teve um comportamento antidesportivo durante o jogo, cuspindo para o chão e proferindo insultos, bem como depois do jogo, com «reações inadequadas» nas redes sociais.

Na nota emitida, a federação de ténis francesa recorda que o comportamento de Paire não foi isolado, recordando outros episódios em que o tenista partiu raquetes e também proferiu palavrões. Recorrendo a um artigo sobre o cumprimento das regras éticas do desporto e dos princípios éticos aplicáveis a todos os tenistas franceses, a federação decidiu afastar o jogador do lote de convocáveis para os Jogos Olímpicos.

Benoît Paire escreveu, entretanto, uma carta dirigida comité de ética da federação, reconhecendo que o seu comportamento foi «inadequado» e expressando o seu desejo em melhorar. A carta foi tida em conta num primeiro parecer da federação, a 12 de março, mas a 11 de abril o tenista voltou a reincidir, depois da derrota diante do australiano Jordan Thompson, no Masters 1000 de Monte Carlo, numa conferência de imprensa onde proferiu declarações contrárias à ética do desporto e aos valores do ténis.

Uma nova infração que levou a federação a optar pela medida extrema de afastar o tenista de uma possível convocatória para a seleção. «Consideramos que o jogador não está à altura de cumprir os requisitos para uma participação nos Jogos Olímpicos», refere o organismo que tutela o ténis francês.