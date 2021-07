O português Marcos Freitas perdeu nesta terça-feira frente ao chinês Fan Zhendong, por 4-1. O atleta terminou, assim, a sua participação no torneio de singulares de ténis de mesa em Tóquio2020 no nono lugar, depois de ter perdido frente ao líder do ranking mundial.

Marcos Freitas, 24.º jogador do mundo, venceu um parcial por 11-4, mas não foi capaz de mais, perdendo os restante por 6-11, 6-11, 2-11 e 3-11, em 38 minutos de jogo.

Com este afastamento, terminou também a participação portuguesa no ténis de mesa individual dos Jogos Olímpicos em Tóquio. O atleta madeirense vai disputar agora a competição de equipas juntamente com Tiago Apolónia e João Monteiro, estreando-se com a Alemanha, campeã da Europa.