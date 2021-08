A seleção de andebol de Portugal perdeu na madrugada deste domingo contra o Japão, por 31-30, na quinta e última jornada da fase de grupos, ficando de fora dos quartos de final do torneio olímpico de Tóquio2020.

Os comandados de Paulo Jorge Pereira chegaram ao intervalo a perder por 14-16 e conseguiram um parcial a favor de 16-15 na segunda parte, porém insuficiente para o triunfo que garantia automaticamente a qualificação para a próxima fase (ou até um empate, mediante o resultado que o Bahrain fizesse contra o Egito).

António Areia, João Ferraz, Rui Silva e André Gomes, com quatro golos cada, foram os melhores marcadores de Portugal frente aos nipónicos.

Dinamarca, Suécia, Egito e Bahrain são os apurados do Grupo B para os «quartos». Portugal despede-se do torneio olímpico de andebol, o primeiro da sua história, com uma vitória e quatro derrotas.