A noite de NBA ficou marcada não só pelo empate na serie ente Toronto Raptors e Celtics, como pela 'jogada suja' do treinador dos canadianos, Nick Nurse.

Com o jogo empatado a 98 e os campeões em título à beira da eliminação, os Celtics estavam no ataque, com Tatum a liderar o ataque. Ora, o jogador de Boston foi iludido pela posição do treinador dos Raptors, que foi imediatamente julgado pelos comentadores, que consideraram aquela uma postura incorreta e propositada para iludir o adversário.

Os Raptors acabariam por vencer a partida e empatar a eliminatória, que irá agora a um decisivo jogo sete.